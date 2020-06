Pastor Van Eijk ridder in Orde Oranje Nassau

31 mei – Bij de viering van zijn 60-jarig priesterjubileum is pastor Ton H.C. van Eijk (83) koninklijk onderscheiden tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in de Agathakerk (Lisse) door burgemeester Arie van Erk en werd live gestreamd, zodat kerkgenoten deze feestelijke gebeurtenis konden meemaken. De decorandus was voorzitter bij de Katholieke vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, waar hij onder meer vertalingen verzorgde. Bij de Vlietstreekparochie (Willibrordus – St Martinus – Petrus & Paulus) is Van Eijk een multi-inzetbare pastor en vrijwilliger. Hij is daar een graag geziene spreker vanwege zijn doctorgraad in de theologie. De pastor was ook voorzitter en later secretaris bij de Raad van Kerken Nederland. Hij vertaalde internationale documenten van onder meer de Wereldraad voor Kerken. Sinds 2017 is de heer Van Eijk taalvrijwilliger in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij begeleidt inburgeraars bij het leren van de taal.