Schone taak voor de Heeren van Huygens?

1 juni – Onder ideale weersomstandigheden zijn de terrassen vandaag weer open. De horeca juicht nu na 2,5 maand het slot van de deur gehaald kan worden. En nu maar zien hoe het voor de gasten die neerstrijken gaat werken. Midden in de Herenstraat ligt het terras van de Heeren van Huygens, tegenover de Oude Kerk en nog iets dichterbij het standbeeldje van prinses Marianne. En daar staat vaste VI-lezer Jos Koper even bij stil.

‘Tijdens mijn wekelijkse Corona-wandeling vanuit Leidschendam naar de markt in Voorburg viel het me op dat het hoofd van prinses Marianne vol zit met vogelpoep’, zegt hij. ‘Het is te hopen dat wanneer op 2e Pinksterdag de nieuw ingerichte en schone 1,5 meter terrassen weer open gaan het standbeeld van deze Voorburgse prinses er óók weer fris bijstaat. Wellicht kan één van de “Heeren van Huygens” deze (wekelijkse herhalende) schone taak op zich nemen?’.

Of dit gaat lukken weten we niet maar we zien de directie van Heeren van Huygens er wel voor aan hier aandacht aan te besteden.