Is ‘beste debater’ raadslid in de dop?

2 juni – De beste debater van Op weg naar het Lagerhuis, de Voorburgse Iris Feld van het Voorburgse Dalton College won dit jaar de editie van het BNN/VARA-programma. Zij was dezer dagen op bezoek in Huize Swaensteyn waar zij op uitnodiging van GBLV/Gemeentebelangen van raadslid Sanja Duijvestijn (rechts) en fractievoorzitter Frank Rozenberg een toelichting kreeg op de werking van de gemeente en de gemeenteraad. Op jongere leeftijd had Iris al eens ingesproken bij de gemeenteraad. ‘Jong talent moet gekoesterd worden, dus wie weet maakt zij over twee jaar wel deel uit van de gemeenteraad’, zegt raadslid Duijvestijn. Als het aan ligt is Iris van harte welkom in de fractie GBLV. Met andere woorden; is zij een raadslid in de dop? De foto is gemaakt door Frank Rozenberg.