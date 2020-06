Kerkstraat domein voor kroegtijgers

4 juni – De Kerkstraat is (voorlopig ?!) voetgangersdomein. De gemeente heeft daartoe in de Herenstraat een verwijzingsbord geplaatst. Het is een gevolg van de 1,5 meter afstand voor bezoekers van horecabedrijven. Daardoor nemen bartafels een deel van de straat voor hun rekening. Fietsers die de Kerkbrug willen passeren moeten door de Vlietstraat. Met name voor honderden scholieren is dat een extra ommetje. Ap de Heus maakte deze foto’s.