5/6 juni – Zaterdag 6 juni vanaf 10:00 uur zal een afvaardiging met onder anderen de predikanten Ds. Leneke Marchand en Ds. Bart Noort van de Oude Kerk en de Franse Kerk een rondgang maken langs alle circa 120 ondernemers in het centrum om hen een hart onder de riem te steken. Dat gebeurt met een bloem en een kaart. De boodschap is Houd moed Heb lief. Bij de kerken hangen vlaggen om de bemoedigende boodschap te ondersteunen.

