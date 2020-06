7 juni – Het regent ineens pijpenstelen, dan weer droog met een uitbundige zon gevolgd door donkere wolken, de temperatuur is laag en de open haard gaat aan. Het is eerder najaar dan voorjaar. Maar wat indrukwekkend die prachtige onstuimige wolkenpartijen boven Voorburg. ‘Het wordt een wisselvallig weekeinde’, zegt de omroeper.

