Vraagtekens bij renovatie korfbalvelden

8 juni – Partij GBLV/Gemeentebelangen wil van het college opheldering over de voorgenomen renovatie van korfbalvelden op Sportpark Westvliet. ‘Vijf jaar lang doet het college niets met nieuwe regels van de korfbalbond’, zegt Frank Rozenberg. ‘In het najaar van 2019 wordt in de begroting 2020 – 2023 de renovatie voor één korfbalveld opgevoerd. Nog geen drie maanden later moeten dat er ineens vier worden. Op de vraag naar het Beheerplan Sport 2019 – 2022 (waar over de korfbalvelden ook met geen woord wordt gerept) ontvangt de raad een ongedateerd document op blanco papier. Het college vraagt meer krediet van de gemeenteraad dan het zelf zegt nodig te hebben. Veel vraagtekens dus. We willen opheldering en hebben nu schriftelijke vragen gesteld’.