D66 wil af van vaagheden subsidies

9 juni – De gemeente keert jaarlijks 14,5 miljoen euro uit aan subsidies. Maar hoe wordt dat bedrag precies verdeeld, wie krijgt wat en waarom dan wel? Het is allemaal na te gaan op sites van de gemeente maar het blijft een heel gepuzzel om daar snel inzicht in te krijgen. D66 wil dat veranderen en komt met een initiatiefvoorstel om iedereen op één plek te laten zien wat er met subsidies gebeurt. ‘Doelen en subsidies met één muisklik in beeld’, zegt fractievoorzitter Jacco van Maldegem .

