Door ruimtegebrek hier geen demonstratie

10 juni – Een demonstratie in Leidschendam-Voorburg van naar verwachting 1000 personen tegen politiegeweld mag hier door ruimtegebrek niet doorgaan en wordt doorverwezen naar het Malieveld. De organisator wilde de demonstratie houden op zaterdag 13 juni maar dat leek burgemeester Tigelaar ongewenst. ‘Voor zo’n grote groep is er met de geldende coronamaatregelen van 1,5 meter afstand en de geldende noodverordening geen geschikte locatie in Leidschendam-Voorburg’, zegt de gemeente. De burgemeester heeft de situatie besproken met de politie en het openbaar ministerie met de conclusie ‘dat hier nergens een geschikte locatie voor handen is om een demonstratie op een veilige manier te laten plaatsvinden’. Als alternatieve locatie is het Malieveld in Den Haag aangeboden.