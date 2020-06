Handhavers handhaven niet in Kerkstraat

11 juni – Om de horeca meer ruimte te geven is de Kerkstraat sinds kort wandelgebied. De gemeente heeft daartoe enkele borden geplaatst maar die worden óf genegeerd óf over het hoofd gezien. Omrijden door de Vlietstraat is er veelal niet bij. Dat werd ook gezien door stadsfotograaf Ap de Heus die de overtredingen vastlegde voor de eeuwigheid. Bij nadere bestudering van deze foto zien we vier fietsers maar ook twee handhavers die andere dingen aan hun hoofd lijken te hebben dan even te handhaven en fietsers aan te spreken. De communicatie loopt niet lekker.