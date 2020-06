10/11 juni – Waar circa 50 jaar het hoge gebouw van het CBS Voorburg-Midden domineerde wordt nu voortvarend gewerkt aan het oprichten van een woonwijkje langs de Bruijnings Ingenhoeslaan. Zo hoog als de CBS-kolos wordt het daar niet meer maar optimale benutting van de grond is wel het geval en naar de maatstaven anno 2020 passend in de omgeving. De ingang naar de garage onder de woningen tekent zich op deze foto reeds af.

