Vandaag aftrap verkoop nieuwe haring

12 juni – Dit is de eerste publieksdag van de nieuwe haring, aangevoerd uit de Noorse en Deense wateren. Smullen dus maar weer. Onze correspondent in Scheveningen meldt dat de prijzen kunnen verschillen. ‘Van 2,25 per stuk op een toeristische plek tot 7 voor 10 euro bij Vishandel Zeesluisweg’, zegt hij. Ook dichterbij huis in Voorburg wordt de Hollandse Nieuwe vanaf vandaag aan de man gebracht. Morgen wordt in Scheveningen Vlaggetjesdag gehouden, zij het in aangepaste vorm door de corona-crisis. Van 11.00 tot 16.00 uur is Studio Vlaggetjesdag live te volgen via Facebook of via Omroep West waar elk half uur de uitzending wordt herhaald.