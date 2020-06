Mini Voorburg Sculptuur in etalage ArtiBrak

15 juni – Voorburg Sculptuur kan wegens de coronapandemie niet doorgaan, maar bij kunstenaarsvereniging ArtiBrak is een afgeleide versie daarvan toch te zien. Tot 1 september exposeren elf leden (op de foto hieronder) hun beelden in de etalage van de galerie aan de Herenstraat 44. Van iedere kunstenaar is één beeld in de etalage te zien, via de website www.artibrak.nl vindt u informatie over de expositie met een link naar meer werk van iedere kunstenaar. Al dit werk is ook te koop. Galerie ArtiBrak is tot 1 september gesloten, maar de tentoonstelling is op afspraak te bezoeken. Tentoonstelling van 16 juni tot 1 september.