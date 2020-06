Voor boodschappen volg de P-route…..

17 juni – De opening van de Mall of the Netherlands in Leidschendam stond genoteerd voor oktober van dit jaar maar is verschoven naar 18 maart volgend jaar. Dat heeft onder meer te maken met de Corona-crisis. Wat wel volgens de planning kon doorgaan is het aanbrengen van borden hoe je moet rijden om bij de Mall te komen. Deze wegwijzers komen overal in de gemeente te hangen. Deze in Essesteyn werd gespot door de fietsende Ap de Heus.

Een mooie reclame zo’n aandacht-trekkend bord. We zagen het niet als het gaat om eveneens nadrukkelijk de aandacht te vestigen op rijroutes naar andere winkelcentra in de gemeente. Veel ondernemers met winkels vrezen de komst van de Mall, anderen willen hun best gaan doen om zich juist te onderscheiden van de gigant als het nieuwe Leidsenhage. Misschien komen er ook wegwijzers naar winkelcentra als bijvoorbeeld in het Oude Centrum, het Damcentrum en het Koningin Julianaplein. Wie weet.