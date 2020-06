Van Godshuis tot woongebouw aan de Vliet

18 juni – De Fonteinkerk in Voorburg-West krijgt een nieuwe toekomst. Het eigenwijze en robuuste monument uit de jaren ’50 wordt nu getransformeerd tot woongebouw. Bovenop de kerk komen drie extra verdiepingen. ‘De architectuur van de optopping versterkt de sobere en de tot in de kleinste details uitgewerkte architectuur van de Fonteinkerk‘, zegt een woordvoerder van Borgdorff Makelaars als verkopende partij. ‘Maar maakt ook dat er een nieuwe architectuur is ontstaan die past bij een fraai wooncomplex van deze tijd’.

