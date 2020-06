Juweel van een boek bij expositie Vreugd en Rust

19 juni – Alles wat te maken heeft met park Vreugd en Rust wordt vandaag uitbundig in het zonnetje gezet. Niet alleen het park zoals we dat nu kennen maar gaat de aandacht met name uit naar de rijke historie waarop het park is gefundeerd. We gaan terug in de tijd tot 1600. Het park was er nog niet en was niet meer dan een zielig allegaartje aan brakke grond daar ergens langs de Vliet. Dat zou veranderen toen deskundigen zich er over bogen. Enkele jaren daarna kwam het al tot een fraai landgoed en kreeg het zijn huidige naam. Door toedoen van drie generaties Zocher (landschapsarchitecten) ontstond er vervolgens een ‘harmonieus park waarin ook de buitens Waalhof, Zijdevliet, Den Dom en boerderij Noordenburg werden toegevoegd’, zegt historicus Kees van der Leer. Hij schreef er een indrukwekkend boek over dat vanmiddag het licht ziet bij de opening van een fraaie expositie over het park, het grondgebied, het huis en de bewoners van weleer.

Aan het boekwerk, uitgegeven door de Historische Vereniging Voorburg, droegen ook Constance Scholten, Marie-Thérèse Ford-Claasen, Korneel Aschman en Joost Heuvelink bij met belangrijke ‘bouwstenen’ om Vreugd en Rust in alle eer en glorie tot zijn recht te laten komen. ‘Uit het allegaartje is een park ontstaan dat er nu nog steeds uitziet alsof het altijd een geheel is geweest’, zegt Van der Leer (boven) met zijn boek bij gebouw De Koepel dat ook wordt beschreven. Op de tweede foto (van Charles Groeneveld) zien we op een schilderij Marie, de zuster van schilder Jan de Jonge, die kippen en kalkoenen voert bij de volière die Vreugd en Rust toen rijk was. Voorburg Insite komt nog terug op de bijzondere expositie (met unieke bruiklenen) die vanmiddag geopend wordt en duikt dan ook verder in het door Ronald Meekel prachtig vormgegeven boek. Een Voorburgs juweeltje is het geworden.