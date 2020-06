21 juni – In stevige looppas de zomer in. De conditie die er tijdens de Corona-maanden bij inschoot wordt hersteld. Dit groepje dames koos daarvoor de Herenstraat op weg naar park Vreugd en Rust voor rek- en strekoefeningen. Enig bekijks was niet te ontlopen. Sportief en gezond de zomer in op deze tevens langste dag.