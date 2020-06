Nieuwe regels voor vuurwerk jaarwisseling

22 juni – Het CDA pleit voor handhaving, strengere regels en nieuwe opzet vuurwerk rond Oud en Nieuw. De partij wil samen met inwoners bouwen aan een jaarwisseling ‘nieuwe stijl’, waar geen plaats meer is voor consumentenvuurwerk. De overlast door geluidshinder, gehoorschade en vervuiling door fijnstof, kruit- en metaalresten, aldus het CDA, zorgt er op dit moment voor dat de jaarwisseling al lang geen feest meer is voor alle inwoners en dieren. ‘Binnen afzienbare termijn moet dit worden opgelost. Draagvlak voor deze inzet blijkt uit de CDA-enquête onder de bevolking in onze gemeente’. Het CDA zal vanavond tijdens de behandeling van de raadsbrief over de jaarwisseling 2019 – 2020 in de commissievergadering vragen om maatregelen tegen het afsteken van vuurwerk om overlast in te perken. CDA-Raadslid Jan Hendriks: ‘Laten we samen toewerken naar de afspraak ‘alleen siervuurwerk, alleen op oudejaarsavond’.