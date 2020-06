Fietsverbod Kerkstraat werkt onvoldoende

24 juni – De uitvoering van de maatregel om fietsverkeer te verbieden in de Kerkstraat krijgt niet de prijs voor ambtelijk technisch inzicht. Je mag met de fiets de straat niet in vanwege de extra terrassen die de horeca mag plaatsen door Corona. De gemeente heeft daartoe enkele borden geplaatst maar die staan onvoldoende in het gezichtsveld van de fietsers. Veel te hoog. En het hulpbord dat de horeca heeft neergezet wordt niet als gebiedend ervaren. Met andere woorden: dat vraagt om verbetering wil de maatregel effectief worden.

