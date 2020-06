Fietsen niet in de beugels maar in het gras

26 juni – School Gymnasium Novum maakt gebruik van de nieuwe Maartenshal van het Sint Maartenscollege aan de Marcellus Emantslaan. Dat is nog eens optimaal functioneel van een fraaie sportaccommodatie. Binnen in de hal loopt het sinds het weghalen van het Coronaslot gesmeerd maar buiten stuiten de leerlingen op vraagtekens. Zij wilden vrijdag hun fietsen bij de beugels neerzetten, naast de ingang van de sporthal, maar daar werd een stokje voor gestoken. De leerlingen van Gymnasium Novum moesten de fietsen in het grasveld zetten waar geen fietsbeugels zijn. Ap de Heus die deze foto maakte zoekt nog uit hoe dat kan. ‘Ze mochten de fietsen niet bij de ingang zetten’, zeiden de leerlingen tegen mij. ‘Het is raadselachtig’.