Park Arentsburg ten prooi aan gespuis

29 juni – Een gruwelbeeld uit Park Arentsburg, deze overblijfselen van een in brand gestoken bank. En daar is het niet bij gebleven. Woedend zijn de bewoners en zij hopen vurig dat de politie hier vaker patrouilleert, ook ’s nachts want dan slaat het misdadige gespuis toe. Ook elders in de gemeente gaat veel in vlammen op, auto’s met name, de maatregelen van de burgemeester ten spijt. De foto werd ons gemaild door Willem J. Hasekamp.