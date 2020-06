Containertuintjes tegen illegale dump

30 juni – De gemeente plaatst bij wijze van proef mini-tuintjes rondom ondergrondse afvalcontainers. De tuintjes zijn een vriendelijke manier om het plaatsen van illegaal afval naast containers tegen te gaan’, meldt de afdeling communicatie. ‘Daarnaast zorgen ze voor extra groen in de straat’. Wethouder Astrid van Eekelen is optimistisch. ‘We hebben eerder een effectieve proef gedaan met tuintjes van kunstgras met plastic bloemen’, zegt ze. ‘De plantjes zijn nu echt, waarmee we bijdragen aan een schone en meer natuurlijke omgeving’. De verwachting is dat deze proef daarom nog succesvoller wordt’. De tuintjes zijn geplaatst op locaties waar ze een meerwaarde hebben in de versteende omgeving, zoals de Van de Wateringelaan en het Von Faukenbergeplein. De containertuintjes zijn gemaakt van aluminium profielen en gevuld met sedum. Deze bodembedekkende plantjes zijn sterk en kunnen goed tegen droogte. De plantjes bloeien meestal wat later in de zomer met kleine bloemen. ‘Ze vormen een fijne leefomgeving voor vlinders, hommels en bijen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit’, zegt de gemeente. Het dumpen van illegaal afval is een doorn in het oog van Ap de Heus die al enkele jaren wekelijks langs containers in Voorburg en Leidschendam fietst. Keer op keer fotografeert hij de afvalbendes die mensen er van maken en die zich niet storen aan de regels. Nog kwalijker is dat er nauwelijks of niet van handhaving sprake is. De Heus heeft inmiddels een archief van duizenden ‘rotzooi-foto’s’ bij containers. Geen dag komt hij thuis zonder foto’s van puinhopen.