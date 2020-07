Aanslagen belastingen komen er weer aan

2 juli – De gemeente verstuurt met ingang van 1 juli weer aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Om inwoners en ondernemers de eerste maanden van de coronacrisis te ondersteunen, stuurde de gemeente tussen 16 maart en 1 juli geen gemeentelijke belastingaanslagen en aanmaningen uit. Inwoners en ondernemers die nog geen aanslag hebben ontvangen, krijgen die de komen de twee weken. Het gaat om aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing en hondenbelasting. Ook worden weer aanslagen opgelegd voor marktgelden en toeristenbelasting. Nu de effecten van de coronacrisis meer bekend zijn, hebben mensen een beter beeld van de eigen financiële situatie. Door de aanslagen nu weer te gaan versturen, is er nog voldoende tijd om dit jaar in drie termijnen te betalen (als ze pas in het najaar worden verzonden, vervalt het naar twee termijnen).

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink