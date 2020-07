Mondkapjes als trendy kleding attribuut

5 juli – Nog even en het mond/neuskapje wordt een internationaal trendy kleding attribuut. Wie had dat een paar maanden geleden kunnen denken? Je hebt de kapjes al in alle kleuren en ontwerpen met wisselende teksten erop. Ook in prijs verschillen ze, evenals de kwaliteit. Doorzichtige exemplaren zagen we ook al voorbij komen. Dat oogt wel prettig om ook de mondbewegingen tijdens het praten goed te kunnen volgen. En dan natuurlijk nog de wijze waarop de aandacht voor het dragen van mondkapjes gestalte heeft. Daartoe dienen zowel knalrode plastic figuren als een kapje onder een beugel waarbij de kin vrijvalt. Maar het blijven natuurlijk hinderlijke ondingen uit nood geboren.