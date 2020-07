Met een briefje gehoor vinden in kerk

7 juli – Sinds de coronacrisis zijn de Franse Kerk en Oude Kerk in het historische centrum dagelijks twee uur opengesteld. ‘De ene bezoeker wil die mooie kerk nu weleens van binnen zien, en de ander wil graag samen bidden’, zegt Bart Noort die sinds anderhalf jaar dominee is van de kerk in de gelijknamige Franse Kerkstraat. ‘Mensen staan vaak te wachten bij ijssalon Donna of voor de Albert Heijn en sommigen komen dan toch even kijken wat dat voor “bord” is, daar aan de overkant bij die Franse Kerk. Een soort klaagmuur waar mensen op een briefje kunnen schrijven wat hen bezighoudt of waar ze een gebed voor willen. Dat laten ze achter in die muur en in de zondagdienst neem ik deze berichten mee in de gebeden.’ Dezelfde mogelijkheid biedt de Oude Kerk binnen met een groot houten kruis. De boodschappen variëren; zo schrijft een oma dat ze haar kleinzonen zo mist, en twee jonge mensen van verschillende religies vragen om ‘ruimte’ om toch samen te zijn. (Foto Chris Noordzij)

Openingstijden

Oude Kerk ma t/m za, 11.00-13.00 uur en Franse Kerk: wo t/m zo, 15.00-17.00 uur.