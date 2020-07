Vrouwenogen als wapen tegen afvaldump

10 juli – Russische vrouwenogen als stil wapen tegen het dumpen van afval bij containers. Of we daarmee dit voortslepende probleem gaan oplossen moet de praktijk leren maar de plaatselijke afvalspecialist Ap de Heus (die deze foto maakte), heeft op voorhand zo zijn twijfels. De hardnekkigheid waarmee asociale bewoners illegaal vuil dumpen laten zich door deze vrouwenogen niet snel dwingen, is zijn gedachte. Maar het initiatief van de gemeente om het groene vrouwenoog als wapen in te zetten is in elk geval creatief en een poging tot oplossing van de ellende.

Mocht het nodig zijn om het experiment te versterken dan kunnen misschien aan deze ogen een mannenstem worden gekoppeld die schrikachtig spierballentaal uitslaat op het moment dat vuil niet in de container, maar ernaast wordt achter gelaten. En dan meteen door de stroom van de zonnecollector ook een flitsfoto maken van de dader. Degene die meent hiervoor de ideale stem denkt te hebben kan zich bij ons melden.