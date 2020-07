Kale vlakte klaar voor herontwikkeling

11 juli – Gemeentewerf, opslagplaats en afvalstation Avalex zijn met de grond gelijk gemaakt en de ruim bemeten locatie ligt klaar voor herontwikkeling. En die is aanstaande. ‘Klein Plaspoelpolder verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende doelgroepen’, zegt de gemeente. ‘Er komt een groen wandelpad langs de Vliet en de Oude Trambaan, een doorgaand fietspad vanaf de Cornelis Voorhoevelaan naar het Damcentrum en een groene looproute waarlangs bewoners naar de Vliet kunnen wandelen. Daartussenin ontstaan verschillende woningbouwlocaties’. Op maandag 13 juli organiseert de gemeente samen met diverse initiatiefnemers in het gebied een inloopbijeenkomst om u te informeren over de plannen in Klein Plaspoelpolder. Onderdeel is een plan van ontwikkelaar Borghese voor woningbouw op de plaats van het Damsigt kantoor hier op de achtergrond.