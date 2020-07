Uitbreiding OV en nieuwe trams

14 juli – De tramlijnen 2 en 6 alsmede de metrolijn D en buslijn 24 worden uitgebreid. Er komen meer lage perrons en de frequentie wordt verhoogd. Het heeft te maken met verdere invulling en uitbreiding van de metropoolregio Rotterdam, de functie van het woon-werkverkeer en de bereikbaarheid van het winkelgebied Mall of the Netherlands. Op termijn (2026) gaan reizigers nieuwe trams zien rijden op de huidige lijn 6. Qua comfort eigenlijk nu al nodig.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink