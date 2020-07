Voor het eerst subsidie monumentale bomen

15 juli – Vanaf 1 september is het voor het eerst mogelijk subsidie te krijgen voor monumentale bomen. De gemeente zegt dat er daar 230 van zijn en op een bomenlijst komen. ‘Monumentale gebouwen en bomen dragen bij aan een groene duurzame woongemeente’, zegt wethouder Astrid van Eekelen. ‘Daarom vindt de gemeente het belangrijk deze in stand te houden en zo nodig op te knappen, zodat inwoners blijven genieten van de vele parken, buitenplaatsen en historische gevels. Ik ben blij dat eigenaren zorgdragen voor hun monumenten, ook als daar extra eisen aan gesteld worden. Daarom wil ik hen ondersteunen door het subsidiebedrag voor restauratie te verhogen tot een maximum van 7500 euro’. Voor het eerst wijst de gemeente kerken, ophaalbruggen en scholen als gemeentelijk monument aan. Van Eekelen: ‘We geven ook subsidie voor het verbeteren of verwijderen van reclame-uitingen in en om het Sluiscomplex in Leidschendam en de oude dorpskern van Voorburg. Het gaat om reclame-uitingen die niet passen in deze karakteristieke gebieden en voor velen een doorn in het oog zijn’.