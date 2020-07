Bakfiets als wapen tegen zwerfafval

17 juli – Elektrische bakfietsen als een duurzame oplossing tegen zwerfafval bij vuilcontainers. De gemeente tekent ervoor. Er loopt al een proef met de fietsen en die lijkt vruchten af te werpen in Voorburg-Noord en Bovenveen. Inmiddels is een tweede bakfiets aangeschaft voor in de wijk Prinsenhof. De wethouders Nadine Stemerdink (rechts) en Astrid van Eekelen namen de bakfietsen symbolisch in gebruik door er een ritje mee te maken voordat ze worden bemenst door het leerbedrijf DSW voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf de bakfiets ruimen ze het zwerfafval op.

Het gaat dan vooral om de rommel die naast een ondergrondse container is gezet en wat bijvoorbeeld weggewaaid is, omdat meeuwen zakken met etensresten hebben opengetrokken. Maar ook komen ze veel kartonnen dozen tegen of andere objecten die net niet in de container passen. In de bakfiets zit gereedschap om bijvoorbeeld grote dozen in kleine stukken te snijden. De DSW’er ruimt dan de boel op, veegt de ruimte rond de container schoon en neemt ook het zwerfvuil in de nabije omgeving van de container mee.