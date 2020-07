Tuinbaas ‘Mooi Voorburg’ gidst parkbaas gemeente

18/19 juli – Er is nog veel eer te behalen aan het park Vreugd en Rust bij het Oosteinde, zo valt te concluderen in het onlangs uitgekomen en gelijknamige boek over de ‘gastvrije buitenplaats met een park van (landschapsarchitect) Zocher’. Het fraaie boek, uitgegeven door de Historische Vereniging Voorburg, kwam na een verzoek van de gemeente als eigenaresse van het park, om ‘deze buitenplaats en zijn bewoners te belichten’. Ook stichting ‘Mooi Voorburg’ haakte in en ontplooide initiatieven om enkele typische Zocher-kenmerken die verloren zijn gegaan in ere te herstellen.

De stichting ontpopt zich daarbij als enthousiast tuinbaas naast de gemeente als parkbaas. Zo’n tuinbaas was lange tijd terug een belangrijk man, hij gaf de parkbaas adviezen om het park nog mooier te maken. Op het prentje is daar een voorbeeld van te zien. De eigenaar wandelt naast zijn tuinbaas en hoort hoe het nog mooier kan. Zie in dit duo ook de stichting ‘Mooi Voorburg’ naast eigenaar gemeente. Bestuurslid Joost Heuvelink (foto) is niet alleen nauw betrokken bij de tentoonstelling Vreugd en Rust in Museum Swaensteyn (t/m 30 augustus) maar gidst ook wandelingen in het park met alle bijbehorende ‘onthullingen’. Zie mooivoorburg.nl.