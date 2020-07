Cricketderby VCC-HCC op sportpark Westvliet

20 juli – De cricketwedstrijd VCC Voorburg en HCC Den Haag is altijd speciaal voor beide teams. Het is een derby. Niet alleen is er een gezonde rivaliteit en een mooie historie van onderlinge clashes, beide clubs mogen zich gelukkig prijzen met een groot contingent jeugdige cricketers. VCC begon met fielden op het prachtige eigen veld op sportpark Westvliet. De bowlers Kingma (foto), De Leede en Qasim waren succesvol met elk twee wickets. De VCC-openers van de tweede helft De Grooth en Pieterse legden een redelijk fundament (43 runs in 10 over) maar de Hagenaars pakten de overwinning. VCC eindigde op 148 runs, HCC won met 87 runs. De Voorburgers staan nu (verdienstelijk) vierde in de competitie.