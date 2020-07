Maggizam doemt op langs de Vliet

21 juli – Dit zou wel eens de Viltige Maggizwam kunnen zijn, gespot onder een boom in een particuliere tuin langs de Vliet. Het is een van de circa 750 paddestoelen die van tijd tot tijd boven de grond uitkomen al dan niet onder invloed van een mix van vocht en temperatuur. Deze (vermoedelijke) Maggizwam die er uit ziet als een vliegende schotel, is er dit jaar wel vroeg bij, meestal zie je ze in de maanden augustus en september opdoemen. Hij is niet geschikt om te eten, hetgeen zelfs sterk ontraden wordt voor mensen die een lang leven op het oog hebben.