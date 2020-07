Voorburg en het bombardement Bezuidenhout

22 juli – In Museum Swaensteyn is een tentoonstelling te zien over de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog in en bij Voorburg. Specifiek wordt ingegaan op het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 en de bevrijding. Tussen 1941 en 1943 bouwde het Duitse leger de Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de Europese kust. Ook in Den Haag en Wassenaar waarvandaan de Duitsers hun V2-raketten naar Engeland schoten. Op 3 maart 1945 wilden de geallieerden deze raketten uitschakelen met een groots bombardement.

Door een fout werd echter niet het bos, maar een groot deel van de wijk Bezuidenhout verwoest. Honderden mensen kwamen om, raakten gewond, tuinduizenden verloren hun huis en velen sloegen op de vlucht. Via het spoorviaduct en de Laan van Nieuw Oost Indië konden ze Voorburg bereiken. Op 8 mei 1945 reden de Canadezen Voorburg binnen en werd de bevrijding gevierd. Aan de hand van herinneringen en objecten worden de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding in Voorburg en Leidschendam in beeld gebracht.