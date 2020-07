Kerkstraat beter af met nieuwe maatregel

24 juli – Verkeersborden van de gemeente die fietsers uit de Kerkstraat moesten houden werden niet opgemerkt en dat leidde tot boosheid bij horecaondernemers die door de Coronacrisis juist alle ruimte hadden gekregen om hun terrassen uit te breiden. Fietsers en brommers ‘botsten’ tegen bezoekers. Dat probleem werd deze week opgelost door aan weerskanten van de Kerkstraat hekken te plaatsen. Misschien dat er nog een enkele fietser of brommer tussen door glipt maar deze maatregel zal niet meer leiden tot de reactie: ‘Oh dat heb ik niet gezien’. De Horeca is blij. Misschien ook het begin van een permanente afsluiting.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink