Een tuinpad op dik 25.000 kilo zand

26 juli – Je hebt tuinpaden en tuinpaden. Alle dienen er meestal toe om de weg van het privéhuis naar de gemeentelijke stoep te overbruggen. In straten met villa’s hebben die paden vaak een flinke lengte. Het tuinpad (annex oprit) dat aan het Oosteinde wordt aangelegd komt vermoedelijk in de top 10 van Voorburgse bijzondere tuinpaden terecht. Het pad is nog niet klaar zoals het vriendelijke stulpje op de achtergrond dat wél is na een verbouwing van ongeveer een jaar. Het ‘tuinpad’ vormt het slotstuk voordat de bewoners er in trekken. Zij lieten 15 balen speciaal zand (beklijvend) brengen van circa 1700 kilo elk, volgens een van tuinmensen. ‘Het is speciaal stevig zand voor de beste ondergrond’, zegt de voorman.