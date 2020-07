29 juli – Hoger kan het bijna niet voor de mensen die werken aan de toegangspoort tot de Mall of the Netherlands. De ingang komt aan de kant van de Heuvelweg waar de laatste hand wordt gelegd aan de bevestiging van de witte sierplaten die als een stenen lint de buitenschil vormen van het hele project. Ze zoeken het nu hogerop.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink