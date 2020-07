‘Bij die fiets de eerstvolgende rechtsaf’

31 juli – Een flink rondje op de fiets door Voorburg en landelijk Leidschendam brengt je dichtbij Voorschoten om weer terug te keren. Het blijft een bezienswaardig gebied. Ook langs het geasfalteerde fietspad (wat is dat toch feestelijk rijden) word je soms verrast door aanwijzingen van bewoners. Het rode ros dient als herkenningsteken voor mensen die op bezoek komen. ‘Bij die fiets de eerstvolgende rechts’, heet het te zijn. Een tot in de puntjes verzorgde instructie.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink