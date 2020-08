Schapen toeristische attractie in grazig gras

2 augustus – Deze Duitse fietstoeristen, onderweg uit Voorburg over de velostrada naar Leiden, kijken hun ogen uit bij het zien van zoveel schapen die zich rond lunchtijd tegoed doen aan het hoge gras. Sinds een aantal jaren is dit een zomers ritueel als de herder op afspraak met de gemeente zijn dieren loslaat op grazige weiden. Daar hoeft geen maaimachine meer aan te pas te komen. Voor gemeente en herder is het een milieuvriendelijke win-winsituatie. En voor de voorbijgangers een verrassende attractie.

