3 augustus – Door het warme weer is een grote hoeveelheid gebruikt pizzadeeg ’s nachts enorm gaan rijzen waardoor dit uit de containers is gevloeid. Dat was even blubberen. De directie van de pizza-zaak (Koningin Julianalaan) heeft al excuses gemaakt aan de buren en is degelijk tot het opruimen overgegaan. Foto Ap de Heus.