Dreigende horizonvervuiling beroert de buren

5 augustus – Deze foto is gemaakt door een bewoner van de Overburgkade. Hij is dik tevreden met dit doorkijkje op een deel van het voormalige KPN-gebouw aan de Haagse Maanweg, voor hem de overkant. Maar hoe lang nog? De bewoner (naam bij de redactie bekend) volgt de snode bouwplannen van de gemeente Den Haag en leest dat de twee gevelrondingen afgebroken worden om plaats te maken voor een woontoren van tien hoog of meer. ‘Dat wordt voor ons als Voorburgers dus Haagse horizonvervuiling’, zegt hij en weet niet alleen te staan met dit standpunt. ‘Raadslid Monica Velu (Gemeentebelangen) volgt het bouwen bij de gemeentegrens op de voet. Den Haag heeft nogal eens de neiging zich niets van protesten uit buurgemeenten aan te trekken. Maar hierover zwijgen is helemaal geen optie’.