Gefrutsel aan rijksmonument ‘Kippetjesbrug’

6 augustus – Even opletten. De gemeente Den Haag wil de oprit van de 120 jaar oude Nieuwe Tolbrug (Kippetjesbrug) aan de kant van de Westvlietweg (tegenover familiepark Drievliet) verhogen. Dit is heel bijzonder omdat deze brug een rijksmonument is waar je niet zomaar aan kunt frutselen. Het gaat weliswaar om een tijdelijk plan ‘totdat er een definitieve oplossing is gevonden’ maar de ervaring leert dat een tijdelijk plan vaak definitief blijkt en dat hier gewoon een monument wordt aangetast. De oorzaak van de verhoging is, zo vindt Den Haag, dat de helling voor fietsers na 120 jaar te stijl genoemd wordt en aangepast moet worden.

‘Nu hebben al jaarlijks duizenden fietsers deze helling moeten nemen zonder veel problemen’, zegt onze (foto)correspondent op locatie Willem Hasekamp. ‘Wel verbaast iedereen zich al jaren over de plaats waarop de dwarslatten – waardoor je niet kan uitglijden – zijn geplaatst. Deze zijn in alle wijsheid door de provincie jaren geleden aangepast van het midden van de brug naar de rechterkant. Laten nu alle fietsers juist hun fiets rechts houden wanneer zij de brug gebruiken en geen gebruik kunnen maken van deze latten om naar de overkant te komen. Wanneer dit hersteld zou worden in zijn originele staat dan is die verhoging echt niet nodig en wordt deze brug weer een monument zoals hij bedoeld is. Een tweede opmerking betreft het verkeersbord aan de Westvlietwegkant dat er niet gestrooid wordt. Leuk ’s ochtends voor de fietsers om er niet overheen te kunnen komen wanneer het maar een beetje nachtvorst is geweest’.