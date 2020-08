Jeugdorkest EU speelt Mozart in Oude Kerk

8 augustus – Twee jaar geleden leerden vijf jonge Nederlandse topmusici elkaar kennen in het European Youth Orchestra (het jeugdorkest van de Europese Unie). Destijds speelden zij in orkesten in het buitenland zoals Londen, Los Angeles en Berlijn. Mede door de pandemie bevinden zij zich nu allemaal in Nederland, en hebben zij het “Cottage Ensemble” opgericht. Eindelijk is het nu zover: samen brengen zij live klassieke muziek dichtbij mét inachtneming van een veilige anderhalve meter afstand. Dat is op 20 augustus in de Oude Kerk (Herenstraat). Dan spelen om 20.00 uur Hanna Guirten (hoorn), Gerbrich Meijer (klarinet), Emma van Schoonhoven ((alt-)viool), Iedje van Wees (cello), Frans van Schoonhoven (viool) en Michiel Wittink (altviool) een prachtig programma met stukken van Mozart en Von Weber. Het concert duurt één uur, zonder pauze, en een kaartje kost €15,-.