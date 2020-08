Overlast villabewoners Park Leeuwensteijn

11 augustus – Eigenaren van een aantal villa’s in Park Leeuwensteijn zijn de overlast van jongeren ‘spuugzat’. In een mail zeggen zij: ‘Er is bij ons een openbare groenstrook grenzend aan de Vliet die bedoeld is als uitlaatgebied voor de honden. Vooral op warme zomerdagen wordt de strook steeds meer gebruikt als recreatiegebied door jongeren. Het wordt elk jaar meer en erger. De overlast begint rond het middaguur en duurt tot ’s avonds laat.

Ze komen op de fiets, brommer, scooter of auto. Ze zwemmen in de Vliet (wat verboden is) en springen daarnaast van de naastgelegen spoorbrug of hangen eronder. Op warme zomerdagen zitten er meer als 100 jongeren en blokkeren de weg met fietsen, auto’s en scooters. Muziek staat regelmatig hard, er wordt (veel) bier en sterke drank gedronken, gebruiken drugs (wietzakjes gevonden), lachgas (ballonnen en tanks gevonden) en er wordt ook vaak de gebarbecued tot ’s avonds laat.

Afgelopen weekend werd het nog gekker, er parkeerde 2x iemand een camper de hele dag op het gras. Deze week is er een jong meisje lastig gevallen, de politie doet hier onderzoek naar. Gisteren is er een meisje van 16 onwel geworden door te veel drank. Daarnaast wordt de ring Park Leeuwensteijn gebruikt als racecircuit straatraces hard gereden met brommers, scooters en auto’s (met harde muziek). En als alles weg is wordt er veel afval (plastic, glas, blikjes enz.) achtergelaten welke omwonenden dan kunnen opruimen.

De gemeente heeft onlangs grote prullenbakken geplaatst die echter leeg blijven. De plastic bakken ontsieren bovendien onze wijk. Afgelopen jaren hebben we regelmatig gevraagd of ze de muziek zachter wilde zetten, de straat niet te gebruiken als racecircuit, fietsen niet op straat te zetten en de rotzooi op te ruimen. Soms lukte ons verzoek maar wij en onze buren zijn ook meerdere keren omsingeld en bedreigd met woorden als waar bemoei je je mee, dat bepalen we zelf wel en worden we uitgescholden.

De politie, gemeente en wijkagent zijn vaak door ons en de buren gebeld, de politie rijdt langs en doet vervolgens weinig tot niks, of maken opmerkingen zoals; ach wij zijn ook jong geweest en hebben in de Vliet gezwommen, kortom u moet niet zeuren. We zijn gezamenlijk met onze buren 2 jaar geleden met afvalzakken vol troep bij de gemeente geweest. We hebben ons beklag gedaan maar de gemeente kon niets doen.

Wij maar ook onze buren hebben de gemeente aangeschreven maar geen reactie. Het enige wat we horen is dat het openbaar gebied is en er niets aan kunnen doen. We zijn het zat en willen dat de gemeente een verbod instelt, d.w.z. een verbod om te zonnen en te zwemmen’.