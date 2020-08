Voorburg schoon schoner schoonst

14 augustus – ‘Zomerreces? Niet voor Gemeentebelangen’, meldt het partijbureau. ‘De 6e editie van GBLV voor een schoon Leidschendam-Voorburg is begonnen en tot eind september is de ploeg al volgeboekt’, zegt raadslid en woordvoerder afvalbeleid Sanja Duijvestijn. ‘Juist deze maanden is er een toename aan zwerfafval. Met onze actie willen wij bijdragen aan een schone woonomgeving in de hoop dat goed voorbeeld doet volgen en men op zijn minst overweegt om afval in de prullenbak te gooien in plaats van op straat. Schoon houdt schoon!’. Misschien geen gek idee om de Voorburgse afvaljager Ap de Heus tot een soort ambassadeur ‘rommel op straat’ hierin te betrekken. Op de foto de GBLV-ploeg in de starthouding.