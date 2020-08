Zou dit in de Herenstraat kunnen?

17 augustus – Over tegenstellingen in Europa gesproken. Wat in het ene land strikt verboden is door het Coronavirus wordt in een bijna-buurland toegestaan. In Frankrijk mag je bijvoorbeeld een winkel niet binnen zonder mondkapje. Personeel let daar streng op. In Nederland mag je winkelen zonder kapje en dat gebeurt dan ook in 9 van de 10 gevallen. Hier zijn overvolle terrassen weer uit den boze. Zou dit (zie foto) in de Herenstraat kunnen? In Frankrijk denken ze daar anders over. Lezer Hans van der Helm mailt ons vanuit zijn vakantiebestemming deze foto zondag gemaakt in het Zuidfranse Cannes. Hij zegt verbijsterd te zijn geweest toen hij de opeengepakte groep mensen zag om een voetbalwedstrijd te kunnen volgen. ‘Alsof het land coronavrij is verklaard’, zegt hij. En de afstand tussen mensen die daar geldt is één meter. Dat wordt, zoals de foto toont, ook niet al te nauw genomen. Boa’s kennen ze niet in Frankrijk. Zwaar bewapende politiemensen zie je wel rustig rondlopen maar die laten de terrassenboel de boel.