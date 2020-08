Finales T20 bij Voorburg Cricket Club

19 augustus – Wat de KNVB-Bekerfinale is voor het voetbal is de T20 Finaledag van het cricket, een van de hoogtepunten van het seizoen en een moment waarop de prijzen worden verdeeld. Voor het tweede jaar in successie is Voorburg Cricket Club (VCC) uitgekozen als organisator van deze finaledag op 5 september op sportpark Westvliet. ‘Het veld van VCC ligt er deze zomer prachtig bij en de verwachting is dat het uitstekende wicket garant zal staan voor spectaculaire finales’, zegt clubwoordvoerder Richard de Lange. ‘Daarnaast beschikt de club over alle benodigde faciliteiten en een enthousiast vrijwilligerslegioen om dit evenement met het oog op het handhaven van de Covid-19 maatregelen op een veilige manier te organiseren’. Toeschouwers die de finaledag (toegang gratis) willen bezoeken dienen zich op de KNCB website echter wel te registreren. Het maximaal aantal toeschouwers voor de finaledag is i.v.m. handhaving van de Covid-19 maatregelen bepaald op 500.