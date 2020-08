20 augustus – In één oogopslag is te zien dat deze bewoner van de Zwartelaan er werk van maakt. Tuinieren is nu eenmaal precisiewerk en als daarbij ook de passie om de hoek komt ja dan ga je er voor op je knieën. Onkruid weg, de aarde rond de plantjes wat los maken en als het nodig is met de schaar in de hand bijknippen. Deze zomerse dagen lenen zich er helemaal voor.