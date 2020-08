Kalm aan het weekeinde in zonder brokken

22 augustus – In onze zomerrubriek Mensen Mensen zien we op het Stationsplein iemand langzaam passeren, duwend achter zo’n moederbakfiets die zijn tijd gehad heeft als kinderzit. Enkele vragen. Welk plan heeft de man met de grote pallet die hij zorgvuldig heeft geladen maar er toch dreigt van af te kukelen? Fietsen is voor hem geen optie. Met zo’n vurenhouten gevaarte voor je neus is dat te gevaarlijk. Hij is geen brokkenpiloot. Kalm aan dus, dan breekt het lijntje niet. En wat is de eindbestemming van deze vracht? Iets om ieder voor zich in te vullen.