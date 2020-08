Open dag Trias met zang en dans

23 augustus – Op zaterdag 5 september kunnen jongeren bij Theater Ludens terecht voor gratis proeflessen van de Jeugdtheaterschool en de Wijkmuziekschool Leidschendam-Voorburg. En dan misschien wel door naar een cursus die na de zomer begint. De Jeugdtheaterschool is een initiatief van Trias en Theater Ludens. Daar leer je acteren en toneelscenes maken evenals zingen en dansen. Of wil je misschien liever muzikant worden? Alle wegen erheen liggen open. Tijdens de open dag kunnen de eerste stappen gezet worden. Deelnemers moeten vooraf reserveren en ouders wordt gevraagd om, indien mogelijk, met één kind te komen.

